Real Sociedad x Atlético de Madrid: horário e onde assistir ao jogo da LaLiga

Escrito por Lance! • Publicada em 06/10/2024 - 07:50 • Rio de Janeiro

Real Sociedad e Atlético de Madrid se encontram neste domingo (6), às 16h, em partida válida pela 9ª rodada da LaLiga. O confronto promete ser acirrado, com as duas equipes buscando melhorar suas posições na tabela do campeonato espanhol.

Diego Simeoni concedeu coletiva de imprensa após o empate no clássico, em Madri (Foto: JAVIER SORIANO/AFP<br>

O Atlético de Madrid, sob comando de Diego Simeone, chega para o confronto em boa fase, ocupando a 4ª posição na tabela com 16 pontos. A equipe colchonera está invicta na competição, com 4 vitórias e 4 empates, além de apresentar a segunda melhor defesa, com apenas 4 gols sofridos

Já a Real Sociedad, comandado por Imanol Alguacil, busca se recuperar na Liga. O time basco ocupa atualmente a 14ª colocação, com 8 pontos, com 2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas.



Prováveis escalações:

Real Sociedad: Álex Remiro; Aramburu, Zubeldia, Aguerd, Javi López; Zubimendi, Sucic, Sergio Gómez; Kubo, Oyarzabal e Barrenetxea. Técnico: Imanol Alguacil



Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Witsel, Giménez e Reinildo; De Paul, Koke, Gallagher e Samuel Lino; Julián Álvarez e Griezmann. Técnico: Diego Simeone