O PSG viveu uma noite de tensão após a derrota por 3 a 1 para o Rennes. As declarações de Dembélé, ao cobrar menos individualismo no elenco, provocaram repercussão imediata e levaram Luis Enrique a responder publicamente.

Após o revés fora de casa, Dembélé adotou um tom crítico ao analisar o desempenho coletivo. O atacante, atual vencedor da Bola de Ouro, apontou comportamentos individualistas e defendeu uma postura mais voltada ao clube.

– Temos que nos esforçar muito mais. Precisamos jogar principalmente pelo PSG para vencer as partidas. Porque se jogarmos apenas por nós mesmos, isso não vai funcionar e não vamos conquistar os títulos que queremos – afirmou o jogador.

O discurso do camisa 10 repercutiu rapidamente na imprensa europeia. A fala foi interpretada como um alerta e em certos jornais, um ataque ao grupo. Na Espanha, por exemplo, as manchetes afirmaram que o francês pôs fogo no vestiário. Questionado sobre o tema na coletiva pós-jogo, Luis Enrique minimizou o impacto das palavras do jogador, mas fez questão de reforçar a hierarquia interna.

– As declarações dos jogadores após a partida não valem nada. Absolutamente nada. As declarações dos treinadores também não valem nada – disse o treinador.

– Não responderei a perguntas ou respostas de nenhum jogador. Nunca permitirei que nenhum jogador se coloque acima do clube. Que fique claro. Sou responsável pela equipe – completou o comandante.

A resposta firme do técnico gerou ainda mais debate. Embora internamente o clube trate o episódio como fruto da frustração após a derrota, o contraste entre as falas evidenciou um desalinhamento público incomum durante o ciclo de Luis Enrique em Paris.

PSG em crise na temporada

O ruído acontece em um cenário de maior cobrança sobre o desempenho esportivo. Após uma temporada anterior amplamente celebrada, o PSG enfrenta desafios simultâneos no calendário atual. No Campeonato Francês, a liderança passou a ser ameaçada pelo Lens, que reduziu a diferença na tabela. A equipe parisiense também já se despediu da Copa da França, resultado que ampliou a pressão sobre o grupo na segunda metade da temporada.

Na Champions League, o clube se prepara para um confronto decisivo contra o Monaco, em duelo que ganhou contornos ainda mais delicados diante do ambiente recente. A partida é tratada como prioridade absoluta pela comissão técnica.

Dentro de campo, a atuação diante do Rennes reforçou críticas sobre a consistência da equipe. O time apresentou dificuldades defensivas e pouca eficiência ofensiva, apesar do volume criado ao longo do jogo.

Parte da repercussão também envolveu nomes específicos do elenco. Doué, um dos jovens mais observados do grupo, esteve no centro das análises após uma atuação irregular. O meia já havia sido alvo de cobranças públicas em momentos anteriores da temporada.

Ainda que Dembélé não tenha citado diretamente companheiros, o teor das declarações alimentou interpretações sobre possíveis insatisfações internas. O histórico recente de estabilidade no vestiário torna qualquer sinal de desconforto tema relevante no noticiário europeu.

O PSG mantém oficialmente o discurso de normalidade e foco competitivo. A comissão técnica segue destacando a confiança no elenco e a importância de ajustes pontuais para a sequência decisiva do calendário. Vitinha, um dos líderes técnicos do meio-campo, também abordou o momento após a derrota.

– Não mudamos de uma equipe de topo para uma equipe que duvida em uma semana. Somos a mesma equipe, com o mesmo treinador. Precisamos ajustar o que não foi bem feito e seguir preparados – afirmou o meio-campista.

