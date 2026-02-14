O Tottenham oficializou nesta sábado (14) a contratação de Igor Tudor como treinador até o fim da temporada. A mudança ocorre dias após a demissão de Thomas Frank, desligado em meio a uma sequência de resultados negativos na Premier League.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A equipe londrina ocupa a 16ª colocação e vê a distância para a zona de rebaixamento se tornar motivo de preocupação interna. O clube busca uma reação imediata para estabilizar o desempenho doméstico, mesmo com a classificação já garantida às oitavas de final da Champions League.

continua após a publicidade

Igor Tudor chega ao norte de Londres com a missão imediata de interromper a sequência de apenas duas vitórias nos últimos 17 jogos da Premier League. O treinador assume um cenário de pressão esportiva elevada, com o clube pressionado pelos resultados domésticos.

– É uma honra assumir este clube em um momento importante. Entendo a responsabilidade que recebi e meu foco é claro: trazer maior consistência às nossas atuações e competir com convicção em cada partida. Há muita qualidade neste elenco, e meu trabalho será organizar a equipe, trazer energia e melhorar nossos resultados rapidamente – declarou Tudor.

continua após a publicidade

O diretor esportivo Johan Lange também comentou a escolha pelo técnico croata.

– Igor traz clareza, intensidade e experiência em assumir equipes em momentos desafiadores e produzir impacto – afirmou o dirigente.

Igor Tudor no comando da Juventus diante do Real Madrid (Foto: Patrícia de Melo Moreira/AFP)

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Tottenham em crise na temporada

A saída de Thomas Frank foi definida após nova sequência de resultados negativos na Premier League. Apesar da campanha sólida na Champions League, o desempenho doméstico pesou na decisão da diretoria.

O Tottenham venceu apenas duas das últimas 17 partidas da liga inglesa, cenário que aproximou o clube da zona de rebaixamento. A curta distância em pontos ampliou a pressão sobre o comando técnico e acelerou a mudança no banco de reservas.

Tudor chega com histórico recente de trabalhos iniciados durante a temporada. Na Juventus, assumiu a equipe em situação semelhante e conduziu o time à zona de classificação para a Champions League. O treinador deixou o clube italiano meses depois, após nova oscilação de resultados.

Antes disso, também teve passagem pela Lazio, onde assumiu o comando em março de 2024 e encerrou o ciclo garantindo vaga em competições europeias. O croata estava sem clube desde outubro, quando foi desligado da Juventus.

Conhecido por priorizar sistemas com três defensores, Tudor construiu reputação como treinador capaz de reorganizar equipes em cenários de instabilidade. A expectativa interna é de ajustes imediatos na estrutura tática e no nível de intensidade da equipe londrina.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.