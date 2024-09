Associação Colombiana pede punição a Dibu Martínez por agressão a cinegrafista

Emiliano "Dibu" Martinez defende a seleção argentina (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 11/09/2024 - 17:36 • Barranquilla (COL)

A Associação Colombiana de Jornalistas Esportivos (ACORD) exigiu punição exemplar a Emiliano "Dibu" Martínez, goleiro da Argentina. A premissa disso foi por conta do tapa que o jogador deu na câmera do cinegrafista Johnny Jackson, depois da derrota da seleção celeste nas Eliminatórias Sul-Americanas. A partida aconteceu no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, nesta terça-feira (10).

➡️ Manchester United registra prejuízo pela quinta temporada consecutiva

- A Acord Colômbia rejeita veementemente o ato de agressão do goleiro argentino Emiliano Dibu Martínez a um cinegrafista no final da partida. Jogar o equipamento do cinegrafista no gramado é um ataque à liberdade de expressão que nosso sindicato não admite. A Acord, como autoridade jornalística esportiva no país, exige que a FIFA gere uma sanção exemplar contra o senhor Emiliano Dibu Martínez, que não é um exemplo para as novas gerações. - disse a associação colombiana em comunicado.

A ação do arqueiro campeão mundial em 2022, no Catar, repercutiu no país. Em entrevista, o cinegrafista envolvido comentou a situação e disse ter sentido "muita raiva" no momento da agressão.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- Eles dão o apito final e, como cinegrafista, vou sempre em busca de reações. Simplesmente entro em campo, vejo o Dibu Martínez, vejo ele cumprimentando um goleiro reserva e me aproximo dele. E do nada, Dibu me derrubou. Isso me deixou com raiva, muita raiva, porque eu estava trabalhando, assim como ele estava fazendo - disse Johnny Jackson.

Apesar da derrota, os atuais campeões do mundo seguem em primeiro nas Eliminatórias, com 18 pontos conquistados em oito jogos. O triunfo colocou os colombianos na segunda posição, alcançando 16 e ultrapassando o Uruguai, que tem um a menos.