Manchester United registra prejuízo pela quinta temporada consecutiva

Escrito por Lance! • Publicada em 11/09/2024 - 16:55 • Rio de Janeiro

O Manchester United anunciou, na quarta-feira (11), um déficit em suas contas na casa dos 113,2 milhões de libras (cerca de R$ 830 milhões), na temporada passada. Foi o quinto ano consecutivo que o financeiro do clube inglês terminou no vermelho.

De acordo com as regras de sustentabilidade financeira da Premier League, um clube pode ter perdas de 105 milhões de libras (R$ 770,6 milhões) num período de três anos. Ou seja, montante menor do que dos Red Devils anunciaram nos últimos anos (270,8 milhões de libras).

O que surpreende o número registrado é que o Manchester United terminou no vermelho mesmo tendo arrecado um recorde de receitas, com 661,8 milhões de libras (R$ 4,8 bilhões). Como justificativa para esse cenário, a diretoria alegou que esses números foram, em parte, devido ao aumento dos gastos com jogadores.

Erik ten Hag é o atual comandante do Manchester United (Foto: Glyn KIRK / AFP)

Apesar das perdas, a diretoria acredita que a instituição não será punida com perda de pontos, como aconteceu com o Nottingham Forest e Everton na temporada passada, por não cumprir as regras de fair play financeiro do Campeonato Inglês.

O CEO dos Red Devils, Omar Berrada, disse que permaneceu em conformidade com as regras financeiras da entidade que comanda o futebol local e do órgão regulador da Europa, a Uefa.

- O clube continua comprometido com as regras de sustentabilidade financeira da Premier League e do fair play financeiro da Uefa. Estamos trabalhando na direção de maior sustentabilidade e mudanças em nossas operações para torná-las mais eficientes. - declarou o presidente-executivo.