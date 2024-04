ASSISTA: Brasileiro marca pintura absurda do meio de campo no Japão

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 03/04/2024 - 14:22 • Tóquio (JAP)

O brasileiro Thiago Santana, centroavante do Urawa Reds, do Japão, marcou uma pintura nesta quarta-feira (3), pela J-League. Em partida contra o Tokyo FC, o atacante anotou um lindo gol do meio de campo, abrindo o placar para sua equipe. Assista ao golaço acima.

Apesar do golaço, Thiago viu seu time levar a virada no Estádio Nacional. Já na segunda etapa, Araki e Matsuki balançaram as redes, garantindo os três pontos ao Tokyo FC. O Urawa ocupa a 10ª colocação na tabela, com oito pontos em seis rodadas.

Este foi o segundo gol do brasileiro em duas partidas pela liga. No compromisso anterior, Thiago marcou na vitória contra o Avispa Fukuoka, por 2 a 1. O brasileiro, antes de chegar ao Japão, atuou em seu país de origem por clubes como Internacional, Figueirense e Náutico, antes de chegar ao futebol português e, posteriormente, ao continente asiático.