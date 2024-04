(Foto: DARREN STAPLES / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/04/2024 - 11:47 • Manchester (ING)

Pep Guardiola respondeu às críticas de Roy Keane a Haaland, chamando-o de “o melhor atacante do mundo” e disse que o Manchester City conquistou a tríplice coroa por conta dele na temporada passada.

O ex-jogador e treinador irlandês atualmente é comentarista da Sky Sports e afirmou, após o 0 a 0 entre Manchester City e Arsenal, que embora a finalização do atacante norueguês fosse a melhor do mundo, seu jogo geral era “ruim” e que ele parecia um jogador da League Two (quarta divisão inglesa).

Em defesa do jogador, Guardiola comentou em entrevista pré-jogo de City e Aston Villa sobre a declaração e alfinetou Roy Keane.

- Não concordo com ele. Com certeza não. É como eu disse: Ele é técnico da segunda ou terceira liga. Ele é o melhor atacante do mundo e nos ajudou a vencer o que conquistamos na temporada passada, e a razão pela qual não criamos muitas chances não é por causa do Erling. Fizemos um jogo excepcional contra o Arsenal. - disse o treinador espanhol.

- Eu revisei o jogo, só sentimos falta de mais pessoas no terço final, talvez pela qualidade e pelas diferentes habilidades que temos. Estou surpreso que (as críticas) tenham vindo de ex-jogadores. Dos jornalistas eu entendo, porque eles nunca estiveram em campo. - completou.

Erling Haaland e Pep Guardiola (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Manchester City e Aston Villa se enfrentam nesta quarta (3) e, após a rodada do meio de semana, restarão apenas oito jogos para o término da Premier League e confirmar o campeão dessa corrida final para o título. A equipe de Guardiola está a apenas um ponto atrás do Arsenal e três do líder, Liverpool.

