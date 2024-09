Visita de dono do Villarreal à Pelé Academia (Foto: Divulgação)







Há dois meses, Juan Antón, diretor do Villarreal C.F., e Marcos Senna, ídolo e embaixador do clube espanhol, estiveram na Pelé Academia para conhecer o CT e toda sua infraestrutura. Nesta quarta-feira (11), foi a vez do CEO, Fernando Roig, visitar o local e vislumbrar o futuro do acordo de colaboração recém firmado com o Resende, parceria que será selada aos pés do Cristo Redentor nesta quinta-feira (12).

Na visita, Fernando Roig esteve na companhia de Antón e Marcos Senna, e foram recepcionados por Eduardo Gomes e Marcelo Montenegro, respectivamente CEO e sócio da Pelé Academia.

- Estamos muito felizes com este acordo e com esta primeira visita à Pelé Academia. Vimos muito entusiasmo de todos e vontade de trabalhar e de continuar a crescer. Esta parceria certamente será um grande sucesso e durará muitos anos - comentou o CEO.

Numa cerimônia, na noite desta quinta-feira (12/09), no Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor, que receberá ex-jogadores, personalidades do mundo do futebol e celebridades além dos representantes das partes. O ponto alto será uma projeção especial por conta do Submarino Amarelo, como o Villarreal é mundialmente conhecido.

- Depois da experiência de já ter trabalho em sociedade com o Olympique Lyonnais por longo tempo, estamos muito felizes de ter acertado com o Villarreal, clube que tem a formação no seu DNA. Jogou duas semifinais de Champions League e foi campeão da Europa League, em 2021, investindo e apostando na base. E o principal ponto é que, como o Villarreal está na primeira, terceira e quarta divisões, não há limite de estrangeiros. Já no Lyon, só podem quatro atletas estrangeiros para base e profissional - disse Marcelo Montenegro, que já tem cinco anos de parceria com o Lyon, da França.

Entre as presenças confirmadas no evento no Cristo, o Cônsul Geral da Espanha no Rio de Janeiro, Ángel Vázquez Diaz de Tuesta, o irmão do prefeito de Madrid, Alfonso Martinez, e o ex-presidente do Saint-Étienne, da França, Bernard Caiazzo. Entre os brasileiros, estarão presentes nomes como Branco, coordenador das seleções de base da CBF, e Durcesio Mello, presidente do Botafogo de Futebol e Regatas.