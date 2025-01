Arteta culpa a bola por derrota do Arsenal: ‘Voa de forma diferente’

O técnico Mikel Arteta se pronunciou após a derrota do Arsenal para o Newcastle por 2 a 0, no Emirates, pela semifinal da Copa da Liga Inglesa. Segundo o espanhol, o motivo para o desperdício de finalizações do time foi a bola da Carabao Cup.

Confira o momento da entrevista em que Mikel Arteta fala sobre a bola da Copa da Liga Inglesa:

- É apenas diferente, é muito diferente da bola da Premier League, e você tem que se adaptar a isso porque ela voa diferente. Quando você a toca, a pegada também é muito diferente, então você tem que se adaptar a isso. - disse, o treinador.

Os Gunners tiveram 23 chutes que valeram 3,09 gols esperados, mas só conseguiram acertar três deles, com Gabriel Martinelli acertando a trave no primeiro tempo e Kai Havertz perdendo a melhor oportunidade no segundo período, quando cabeceou sem querer, de curta distância, para fora.

A partida de volta da semifinal da Copa da Liga Inglesa será no dia cinco de fevereiro, no St. James' Park. Newcastle e Arsenal entram em campo às 17h (de Brasília).

Gordon comemorando o gol do Newcastle sobre o Arsenal (Foto: Reprodução/GLYN KIRK/AFP)

