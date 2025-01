O futebol inglês segue a todo vapor no início do ano e, após uma pequena pausa na Premier League, chegou a hora de definir os finalistas da Copa da Liga Inglesa. O primeiro duelo da semifinal acontece no Emirates Stadium, em Londres, no dia 7 de janeiro às 17h (horário de Brasília) entre Arsenal x Newcastle.

No dia seguinte, 8 de janeiro às 17h, Liverpool e Tottenham se enfrentam no Hotspur Stadium. O jogo promete ser bastante movimentado, tendo em vista que recentemente as equipes se enfrentaram e protagonizaram um embate recheado de gols na casa do Tottenham, que terminou em 6 a 3 a favor dos Reds.

Mesmo atuando como visitante, o Liverpool é o franco favorito para sair em vantagem no marcador no jogo de ida. Confira as odds da bet365.

Para vencer Odd Tottenham 4.50 Empate 4.33 Liverpool 1.66 Ir para a bet365 >>

As odds foram verificadas no dia 05 de janeiro às 15h30 e podem sofrer alterações. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas mencionadas acima.

Enquanto isso, no jogo dos Gunners, o Newcastle é visto como o azarão pelas casas de apostas, como bem indicam as odds da Estrelabet.

Para vencer Odd Arsenal 1.60 Empate 4.00 Newcastle 5.33 Ir para a Estrelabet >>

As odds foram verificadas no dia 05 de janeiro às 15h30 e podem sofrer alterações. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas mencionadas acima.

Se você quer fazer suas apostas de forma rápida, veja a nossa seleção dos melhores apps de apostas do país.

Qual opção de aposta é melhor nos duelos das semifinais, ambas marcam ou acima de 3.5 gols?

No confronto entre Arsenal x Newcastle, é provável que os Gunners façam de tudo para sair em vantagem no marcador e apostem em um estilo tático agressivo, sabendo da enorme dificuldade que é encarar os Magpies no duelo de volta, que acontecerá no St. James Park.

Todavia, é provável que o elenco comandado por Mikel Arteta ofereça algumas brechas defensivas, fazendo com que o duelo se torne movimentado e possivelmente com ambas as equipes marcando pelo menos um gol nos primeiros 90 minutos da semifinal.

Ambos Marcam Odd Sim 1.66 Não 2.15 Ir para a Estrelabet >>

As odds foram verificadas na Estrelabet no dia 05 de janeiro às 15h30 e podem sofrer alterações. Consulte as odds atualizadas no site da casa de apostas

Na segunda semifinal, as casas de apostas acreditam em um duelo com muitos tentos assinalados. Não é para menos, já que, recentemente, Tottenham e Liverpool se enfrentaram em Londres e protagonizaram a partida com mais gols marcados da atual edição da Premier League.

Além disso, as duas equipes têm se destacado pela elevada média de gols marcados durante suas partidas. Na divisão de elite do futebol inglês, ambos os clubes possuem o maior número de gols marcados ao final da 20ª rodada, tendo o Liverpool balançado as redes 45 vezes e o Tottenham 42.

Acima de 3.5 gols Odd Sim 1.72 Não 2.00 Ir para a bet365 >>

As odds foram verificadas na bet365 no dia 05 de janeiro às 15h30 e podem sofrer alterações. Consulte as odds atualizadas no site da casa de apostas

Arsenal e Liverpool farão jus ao favoritismo em seus respectivos jogos de ida?

A resposta é: provavelmente. O Liverpool tem se mostrado a equipe mais temida do futebol na atualidade, ostentando uma invencibilidade de 24 partidas consecutivas. Além disso, a equipe lidera o Campeonato Inglês e a ‘Fase da Liga’ na Liga dos Campeões da Europa.

Já o Arsenal, ainda não perdeu uma partida sequer dentro do Emirates Stadium na atual temporada. A última derrota dos Gunners em seu estádio foi no dia 14 de abril de 2024, quando foi superado pelo Aston Villa na edição passada da Premier League.

Em suma, uma aposta dupla na vitória das duas equipes não é uma opção ruim. Caso opte por apostar na vitória dos Gunners e do Liverpool no primeiro duelo das semifinais da EFL Cup, as odds irão ficar próximas de 3.00 em qualquer casa de apostas.