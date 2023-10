Qual salário de Luka Doncic, astro da NBA e do Dallas Mavericks?

Em 2023/24, no entanto, Doncic receberá "apenas" US$ 40.064.220,00 (R$ 197,96 milhões) do Dallas Mavericks. O acordo é listado como 16º maior impacto salarial da liga nesta temporada, empatado com Trae Young, do Atlanta Hawks, e Zach Lavine, do Chicago Bulls. Considerando a importância e o nível de Luka na NBA, pode-se dizer que o valor é abaixo do esperado.