O QUE VEM POR AÍ?

Após uma pré-temporada com resultados negativos, o Arsenal surpreendeu no início do Campeonato Inglês, conquistando duas vitórias consecutivas. A equipe busca manter esse ritmo vitorioso e conquistar a terceira seguida para se manter entre os primeiros da competição. O time de Mikel Arteta retorna ao Emirates Stadium após a partida de estreia e contará com a ausência de Tomiyasu, que foi expulso na última partida. O Arsenal está determinado a continuar seu bom início e consolidar sua posição no topo da tabela.



