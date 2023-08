Do nosso sindicato, queremos enfatizar que nenhuma mulher deve ver a necessidade de contestar as imagens contundentes que todos viram e, claro, não deveria se ver envolvida em atitudes não consensuais.



As jogadores da Seleção Espanhola de Futebol, atuais campeãs mundiais, esperam respostas contundentes dos poderes públicos para que não fiquem impunes ações como essas.



Queremos terminar este comunicado pedindo verdadeiras mudanças estruturais, que ajudem a Seleção Nacional a seguir crescendo, para transferir esse grande sucesso para gerações posteriores. Enche-nos de tristeza que um episódio tão inaceitável consiga manchar o maior sucesso esportivo do futebol feminino espanhol.



Depois de tudo o que aconteceu durante a cerimônia de entrega das medalhas da Copa do Mundo Feminina, queremos manifestar que todas as jogadoras que assinam esta carta não voltarão a uma convocação para a Seleção se continuarem os atuais dirigentes.