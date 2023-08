O Al-Nassr começou controlando o jogo, mas sem acertar o gol adversário. Tudo começou a se alinhar no meio do primeiro tempo. Aos 25, o goleiro Rinne salvou uma boa chance de Cristiano Ronaldo. E dois minutos depois, Mané abriu o placar depois de um passe de calcanhar do craque português. Aos 38, o Robozão fez o seu. Sozinho na pequena área, ele cabeceou para o fundo das redes depois de um bom cruzamento.