Pelo Brasileirão, o Botafogo também ratificou sua postura aguerrida ao arrancar, no limite, o empate em 2 a 2 com o Santos na Vila Belmiro. E, diante do Cruzeiro, a equipe segurou um 0 a 0. O placar diante da Raposa teve um gosto ainda mais forte: os resultados da rodada deixaram a equipe a 13 pontos do vice-líder Flamengo. A equipe ampliou sua invencibilidade para 15 jogos com o empate sem gols diante do Guaraní, no Paraguai.