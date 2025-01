Jorginho joga hoje pelo Arsenal? Saiba a situação do alvo do Flamengo

Procurado pelo Flamengo, Jorginho está relacionado para a partida entre Arsenal e Tottenham, nesta quarta-feira (15), às 17h (de Brasília), no Emirates Stadium, em duelo válido pela 21ª rodada da Premier League. Os fãs poderão acompanhar a partida ao vivo pela plataforma Disney+ (streaming). ➡️ Clique para assistir no Disney+

O Flamengo tem interesse na contratação de Jorginho nesta janela de transferências. A ideia do clube é uma negociação sem custos, por um vínculo de três anos, segundo o "Ge". Apesar da possibilidade de contar com o atleta, que pode assinar pré-contrato, a diretoria rubro-negra pensa na contratação em imediato. Caso o brasileiro, naturalizado italiano, não consiga a liberação, o Flamengo não esperará pelo meia. O vínculo dele com o Arsenal vai até junho de 2025.

Na partida contra o Tottenham, Jorginho vai começar no banco de reservas. O jogador sentiu uma lesão muscular na região da virilha e precisou ser substituído no segundo tempo da prorrogação da partida entrr Arsenal e Manchester United, pela terceira fase da Copa da Inglaterra. Logo, o meio-campo titular dos Gunners será formado por Odegaard, Merino e Rice. O confronto vale a vaga de vice-líder na Premier League, após empate entre Nottingham Forest e Liverpool por 1 a 1.

Desempenho na temporada

Um dos líderes da equipe de Mikel Arteta, Jorginho disputou 32 jogos na temporada 2024/25. Destes, 18 no time titular. Confira os números do jogador, segundo o site "Sofascore Brasil".

⚔️ 32 jogos (18 titular)

🅰️ 2 assistências

🔑 15 passes decisivos

✅ 89% acerto no passe

↗️ 65% acerto no passe longo (!)

🆚 42 desarmes

🦾 100 bolas recuperadas (!)

💪 55% eficiência nos duelos

Arsenal x Tottenham

✅ FICHA TÉCNICA

Arsenal x Tottenham

21ª rodada - Premier League

📆 Data e horário: quarta-feira, 15 de janeiro de 2025, às 17h (de Brasília);

📍 Local: Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra;

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+ (streaming);

🟨 Árbitro: Simon Hooper;

🖥️ VAR: Peter Bankes.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ARSENAL (Técnico: Mikel Arteta)

Raya; Timber, Saliba, Gabriel Magalhães e Lewis-Skelly; Odegaard, Merino e Rice; Trossard, Havertz e Martinelli.

TOTTENHAM (Técnico: Ange Postecoglou)

Kinsky; Porro, Dragusin, Gray e Spence; Bissouma e Sarr; Johnson, Kulusevski e Son; Solanke.