Duelo entre irmãos Mbappé na Champions League é adiado; entenda

Irmãos Mbappé se enfrentariam pela Champions League (Foto: Reprodução/Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/10/2024 - 14:01 • Redação do Lance!

Lille e Real Madrid se enfrentam pela segunda rodada da fase de liga da Champions League 2024-25. Personagens da última janela de transferências, os irmãos Mbappé, Ethan, do time francês, e Kylian, da equipe espanhola, se enfrentariam pela primeira vez na história, porém, o encontro será adiado. O motivo? O meia do Lille se lesionou na partida contra o Le Havre, no último sábado (28) e está fora da partida no Pierre-Mauroy.

Substituto de Zhegrova na reta final da partida pela Ligue 1, Ethan lesionou o quadríceps e deve ficar fora por algumas semanas, segundo o clube. Do outro lado, o astro do Real Madrid estará disponível para Carlo Ancelotti após se recuperar de dores no bíceps femoral. O francês ficou de fora do clássico contra o Atlético de Madrid, no último domingo (29).

Promessa de gols na Champions League, Kylian Mbappé em ação pelo Real Madrid (Foto: Javier Soriano / AFP)

Ethan e Kylian Mbappé dividiram o vestiário do PSG durante as últimas temporadas, mas seguiram caminhos diferentes na última janela. Enquanto Kylian foi o nome da maior troca do período, o irmão mais novo buscou outras oportunidades em um clube menos estrelado.

Enquanto o Real Madrid estreou com vitória sobre o Stuttgart, em casa, o Lille teve revés contra o Sporting, fora. Para o time francês, o duelo é primordial para a recuperação na Champions League.

