Com o sonho de conquistar a Champions League pela primeira vez em sua história, o Arsenal vai a Paris buscando uma virada diante do PSG. O revés sofrido em pleno Emirates Stadium, por 1 a 0, aumentou a pressão sobre a equipe de Mikel Arteta, que joga não só contra uma ótima equipe, mas também contra um histórico que levanta dúvidas sobre as chances da "remontada".

Desde a mudança do formato da competição de duas para uma fase de grupos, em 2003-04, os Gunners só conseguiram a classificação depois de perder a ida em duas oportunidades. Um número baixo, que faz soar o alerta da necessidade de uma noite mágica no Parc des Princes.

Ao todo, o Arsenal largou atrás em nove eliminatórias nos últimos 21 anos, o que configura um aproveitamento de apenas 22% quando o time precisa virar. Curiosamente, a vítima das duas foi o Porto, em oitavas de final: primeiro, em 2009-10, após perder a ida por 2 a 1, atropelou por 5 a 0 em Londres; já na última temporada, devolveu o placar mínimo sofrido e levou a melhor nos pênaltis.

Esta será a segunda vez dos ingleses necessitando de um placar positivo sobre o adversário quando se trata de uma semifinal. A primeira aconteceu em 2008-09, frente ao rival Manchester United, mas o desfecho foi negativo: derrotas por 1 a 0 em Old Trafford e 3 a 1 no Emirates Stadium, com direito a doblete de Cristiano Ronaldo na capital.

Apesar das eliminações, o Arsenal costuma ter o senso de urgência apurado neste tipo de ocasião, já que venceu seis dos nove jogos de volta, apesar de não conseguir o placar necessário. Desta vez, uma simples vitória já faz o coração bater em Paris, já que forçaria a prorrogação.

🔙 As nove vezes em que o Arsenal precisou de viradas na Champions

⚔️ Adversário 📆 Temporada 1️⃣ Jogo de ida 2️⃣ Jogo de volta Bayern de Munique 2004-05 - Oitavas Bayern 3x1 Arsenal 1x0 PSV 2006-07 - Oitavas PSV 1x0 Arsenal 1x1 PSV Manchester United 2008-09 - Semifinal United 1x0 United 3x1 Porto 2009-10 - Oitavas Porto 2x1 Arsenal 5x0 Milan 2011-12 - Oitavas Milan 4x0 Arsenal 3x0 Bayern de Munique 2012-13 - Oitavas Bayern 3x1 Arsenal 2x0 (queda no gol fora) Bayern de Munique 2013-14 - Oitavas Bayern 2x0 Arsenal 1x1 Bayern Monaco 2014-15 - Oitavas Monaco 3x1 Arsenal 2x0 (queda no gol fora) Porto 2023-24 - Oitavas Porto 1x0 Arsenal 1x0 (4x2 nos pênaltis)

1️⃣ Arsenal x PSG: como foi a ida da semifinal da Champions

No primeiro jogo, Ousmane Dembélé, em linda jogada trabalhada com Kvaratskhelia, anotou o único gol do confronto ainda aos quatro minutos. O Arsenal, mesmo jogando em casa, pouco criou; a melhor chance foi com Gabriel Martinelli, que parou em Donnarumma e perdeu a chance do empate.

Com a derrota na ida, os ingleses precisam vencer por dois ou mais gols de diferença para se classificar; um gol leva à prorrogação e, se necessário, aos pênaltis, enquanto o empate já garante o PSG na decisão. A bola rola no Parc des Princes às 16h (de Brasília) desta quarta-feira (7).