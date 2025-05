Arsenal: Arteta busca classificação inspirado no título do Liverpool

Com o sonho de conquistar a Champions League pela primeira vez em sua história, o Arsenal vai a Paris buscando uma virada diante do PSG. Para isso, Mikel Arteta espelha o sucesso do Liverpool na Premier League desta edição, conforme ele explicou em entrevista pré-jogo. O espanhol acredita que a mística imprevisível da competição estará favorável para o lado dos ingleses no duelo desta quarta-feira (7).

No dia 27 de abril, a equipe de Arne Slot foi campeão da liga nacional após golear o Tottenham por 5 a 1, em duelo válido pela 34ª rodada. O título antecipado dos Reds foi coroado com 82 pontos, 15 na frente do vice-líder Arsenal.

Na coletiva, Arteta disse que o contexto desde temporada favoreceu o rival inglês, visto que o Arsenal alcançou mais pontos nas últimas duas temporadas do que o Liverpool campeão: 84 em 2022/23; 89 em 2023/24. Nesse sentido, o treinador disse que parte do sucesso também precisa do fator que nunca será possível medir: a sorte.

— Vamos tentar fazer isso nesta temporada. Ganhar troféus também é estar no momento certo, no lugar certo. O Liverpool conquistou o título com menos pontos do que nós nas últimas duas temporadas. Com os pontos das últimas duas temporadas, teríamos dois títulos da Premier League. Então, é preciso estar no momento certo, no lugar certo. Espero que estejamos aqui no momento certo, no lugar certo, em Paris, amanhã, para conquistar o direito de estar na final — disse Arteta.

Arsenal x PSG: como foi a ida da semifinal da Champions? 👀

No primeiro jogo, Ousmane Dembélé, em linda jogada trabalhada com Kvaratskhelia, anotou o único gol do confronto ainda aos quatro minutos. O Arsenal, mesmo jogando em casa, pouco criou; a melhor chance foi com Gabriel Martinelli, que parou em Donnarumma e perdeu a chance do empate.

Com a derrota na ida, os ingleses precisam vencer por dois ou mais gols de diferença para se classificar; um gol leva à prorrogação e, se necessário, aos pênaltis, enquanto o empate já garante o PSG na decisão. A bola rola no Parc des Princes às 16h (de Brasília) desta quarta-feira (7).

