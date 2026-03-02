Atitude de ex-Fluminense revolta estrangeiros: 'Nota zero'

Uma atitude do meia Lima, ex-Fluminense, revoltou muitos estrangeiros na noite deste sábado (1). O jogador acabou de chegar no América do México, mas deixou muitos torcedores irritadores nas redes sociais.

continua após a publicidade

Durante o jogo entre América do México e Tigres, Lima entrou e deu uma entrada dura em um adversário. O ex-Fluminense foi expulso com apenas 20 segundos em campo e ajudou o time visitante a vencer por 4 a 1.

➡️Estêvão vira assunto em derrota do Chelsea: 'Não podemos contar'

➡️Torcedores do Corinthians mandam recado a Dorival Jr após queda no Paulistão

➡️Atitude de Tite após vitória do Cruzeiro chama muita atenção: 'Sempre foi'

Nas redes sociais, muitos estrangeiros se irritaram com a atuação de Lima, ex-Fluminense. Veja o lance e os comentários abaixo:

Lima em campo pelo Fluminense no Campeonato Carioca (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/GazetaPress)

Veja comentários sobre o ex-Fluminense

Tradução sobre o ex-Fluminense: Desempenho dominante do Tigres UANL no Estádio Ciudad de los Deportes: 1-4 para quebrar a maldição contra o Club América. Brunetta brilhou, Angulo marcou um gol e Lima... bem, durou menos que um rumor. Os Tigers estão agora em sexto lugar; os Eagles, em oitavo.

continua após a publicidade

Tradução sobre o ex-jogador do Fluminense: O piolho dizendo coisas estúpidas, Vaca forçando Veiga a explodir, Lima foi expulso com 1 minuto de jogo. Um espaço em branco sem opções que te faça destacar. Ofensiva limitada Sem ideias no meio-campo. Um dos golpes mais devastadores que o Club América já recebeu.

Tradução sobre o meia brasileiro: O único que parecia não querer vir para o América era Vinicius Lima.

Tradução sobre o ex-Fluminense: O reforço durou 20 segundos. América Lima antes de ser expulso. Dê a ele zero por ser um bruto, como diria El Chavo del Ocho.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🤑 Aposte em jogos de Lima, ex-Fluminense, no América do México! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável