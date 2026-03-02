'É um dos mais temidos da Premier League', diz jornal inglês sobre Rayan
Atacante assume posto de titular "intocável" no Bournemouth
- Matéria
- Mais Notícias
Prestígio é a palavra que define os primeiros dias de Rayan no futebol europeu. As atuações da joia brasileira já lhe rendem rótulos de extremo prestígio na imprensa internacional, a exemplo do jornal inglês The Athlteic, que se derreteu pelo jogador após o empate entre Bornemouth e Sunderland.
Relacionadas
- Fora de Campo
Torcedores do São Paulo apontam culpado por queda para o Palmeiras: ‘Errou tudo’
Fora de Campo01/03/2026
- Fora de Campo
Torcedores repercutem atitude de titular após derrota: ‘Entendeu o que é o Vasco’
Fora de Campo01/03/2026
- Fora de Campo
Torcida do Internacional manda recado a Pezollano após derrota para o Grêmio
Fora de Campo01/03/2026
Em análise publicada pelo jornalista Michael Cox, do site The Athletic, Rayan já foi apontado como um dos novos nomes mais perigosos da Premier League.
➡️ Europeus reagem à atuação de Wesley contra gigante europeu: 'Não esperava'
Segundo Cox, a expressão mais utilizada atualmente na Inglaterra para descrever o brasileiro é que o Bournemouth "descobriu uma joia". O jornalista ressalta que o jogador reúne características técnicas e físicas raras para um atleta tão jovem.
"Um jogador que parece ter tudo. Ele é explosivo em curtas distâncias. Seus chutes de longa distância têm uma potência tremenda, graças aos seus consideráveis músculos da panturrilha. Ele cruza bem e cobra boas bolas paradas."
📲Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp
Outro ponto ressaltado na matéria é a habilidade técnica típica dos grandes atacantes do Brasil, mas combinada com uma maturidade pouco comum em jovens promessas.
"Como seria de se esperar de um atacante brasileiro, ele tem muita habilidade, frequentemente tentando driblar os defensores com uma rápida combinação de direita e esquerda para desequilibrá-los. Mas não há nenhum sinal de exibicionismo; Rayan preza pela eficiência, o que nem sempre acontece com jovens talentos que surgem na América do Sul."
"O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, tem muitos outros atacantes talentosos à sua disposição, mas Rayan já possui um jogo completo que jogadores mais experientes só podem sonhar."
▶️ Confira os melhores momentos da atuação de Rayan
- Matéria
- Mais Notícias