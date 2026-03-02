menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

'É um dos mais temidos da Premier League', diz jornal inglês sobre Rayan

Atacante assume posto de titular "intocável" no Bournemouth

b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 02/03/2026
06:32
Rayan em ação em Bournemouth x Sunderland
imagem cameraRayan em ação em Bournemouth x Sunderland (Foto: Rhianna Chadwick/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Prestígio é a palavra que define os primeiros dias de Rayan no futebol europeu. As atuações da joia brasileira já lhe rendem rótulos de extremo prestígio na imprensa internacional, a exemplo do jornal inglês The Athlteic, que se derreteu pelo jogador após o empate entre Bornemouth e Sunderland.

continua após a publicidade

Relacionadas

Em análise publicada pelo jornalista Michael Cox, do site The Athletic, Rayan já foi apontado como um dos novos nomes mais perigosos da Premier League.

➡️ Europeus reagem à atuação de Wesley contra gigante europeu: 'Não esperava'

Segundo Cox, a expressão mais utilizada atualmente na Inglaterra para descrever o brasileiro é que o Bournemouth "descobriu uma joia". O jornalista ressalta que o jogador reúne características técnicas e físicas raras para um atleta tão jovem.

continua após a publicidade

"Um jogador que parece ter tudo. Ele é explosivo em curtas distâncias. Seus chutes de longa distância têm uma potência tremenda, graças aos seus consideráveis músculos da panturrilha. Ele cruza bem e cobra boas bolas paradas."

Rayan marcou o gol de empate do Bournemouth sobre o Everton pela Premier League (Foto: Divulgação/Bournemouth)
Rayan ignora tempo de adaptação e começa avassalador no futebol inglês (Foto: Divulgação/Bournemouth)

📲Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp

Outro ponto ressaltado na matéria é a habilidade técnica típica dos grandes atacantes do Brasil, mas combinada com uma maturidade pouco comum em jovens promessas.

continua após a publicidade

"Como seria de se esperar de um atacante brasileiro, ele tem muita habilidade, frequentemente tentando driblar os defensores com uma rápida combinação de direita e esquerda para desequilibrá-los. Mas não há nenhum sinal de exibicionismo; Rayan preza pela eficiência, o que nem sempre acontece com jovens talentos que surgem na América do Sul."

"O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, tem muitos outros atacantes talentosos à sua disposição, mas Rayan já possui um jogo completo que jogadores mais experientes só podem sonhar."

▶️ Confira os melhores momentos da atuação de Rayan

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias