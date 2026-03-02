Europeus reagem à atuação de Endrick pelo Lyon: 'Não se esqueçam'

Endrick entrou em campo pelo Lyon, na tarde deste domingo (1), e teve atuação muito comentada pelos europeus nas redes sociais. O jovem atuou nos 90 minutos do duelo contra o Olympique de Marselle pela 24° rodada do Campeonato Francês.

A briga dos gigantes na França terminou com empate por 2 a 2, com direito a duas belas assistências de Endrick pelo Lyon. Além das participações em gol, o jovem brasileiro quase fez um golaço de bicicleta e foi o grande destaque do jogo.

Nas redes sociais, o desempenho de Endrick pelo Lyon chamou muita atenção dos europeus. O jovem é tratado como uma das principais promessas do futebol mundial, e os comentários aclamando o jogador mostram isso. Veja abaixo:

Endrick comemora gol pelo Lyon (Foto: OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Veja comentários sobre Endrick no Lyon

Tradução sobre o brasileiro do Lyon: Endrick é inacreditável. Que crack.

Tradução sobre o atacante brasileiro: Endrick deu duas assistências e quase marcou dois gols espetaculares, mas não fez mais porque seus companheiros de equipe são péssimos. O fato de Xabi "o Terrorista" Alonso ter gols perdidos no Real Madrid deveria ser crime. Para ele, nem Endrick nem Vinicius foram bons o suficiente, não se esqueçam disso.

Tradução sobre Endrick no Lyon: Incrível! E mais uma vez, Endrick fez o passe. Se você observar atentamente a transição entre o domínio e o passe dele, verá que é tudo muito rápido, e é isso que faz a diferença.

Tradução sobre o jovem brasileiro: Endrick não só deu sua segunda assistência na partida. Nos primeiros 20 minutos do segundo tempo, ele também deixou dois outros companheiros de equipe cara a cara com o goleiro com seus passes. Jogo incrível.

Tradução sobre o atacante brasileiro do Lyon: Endrick também fez uma ótima partida hoje. Com um pouco mais de sorte, ele teria feito 1 gol e 3 assistências, esse cara é demais, rsrs.

