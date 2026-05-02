'Espero um dia voltar': ex-Botafogo, David Ricardo, abre o coração sobre tempo no clube
Jogador defende o Dínamo Moscou, da Rússia
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Ex-jogador do Botafogo, o zagueiro David Ricardo, atualmente no Dínamo Moscou, não esconde a ligação criada com o clube carioca. Em entrevista ao Lance!, o defensor abriu o coração ao relembrar a passagem pelo Alvinegro e afirmou que ainda sonha em retornar para dar sequência à sua história.
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Ao falar sobre o período no clube, David Ricardo destacou a importância do Botafogo em sua trajetória e ressaltou o impacto da experiência tanto dentro quanto fora de campo. Segundo ele, a identificação foi imediata e ultrapassou o ambiente profissional.
— Ter jogado no Botafogo foi uma grande honra. Foi um sonho realizado. Foi um momento bem marcante na minha vida pessoal e profissional. Eu fiquei muito feliz dentro do Botafogo em todos os quesitos. Fui bem recebido desde o começo até o final. Sempre fui bem acolhido entre os torcedores, entre os jogadores. É um clube que eu tenho guardado no meu coração até hoje — afirmou.
Mesmo atuando fora do país, o zagueiro mantém proximidade com o clube e acompanha a rotina da equipe à distância. O vínculo, segundo ele, também foi incorporado pela família.
— Aqui o horário é um pouco diferente, mas sempre que eu posso, estou torcendo. Estou assistindo aos jogos, torcendo pelos meus ex-companheiros. Sempre que posso também converso com eles. Ainda estou no grupo da resenha dos jogadores, então a gente ainda tem ali a nossa conversa do dia a dia que a gente estava acostumado. Eu guardo o Botafogo no meu peito. A minha família aprendeu a amar o Botafogo — completou.
David Ricardo mantém esperanças em retorno ao Botafogo
O sentimento pelo clube também se reflete nos planos para o futuro. David Ricardo afirmou que deseja voltar ao Botafogo e acredita que sua trajetória no clube ainda não chegou ao fim.
— Espero, no futuro mais próximo, ter a oportunidade de retornar ao Botafogo, de continuar a minha história lá. Tenho certeza que a minha história dentro do clube ainda não acabou — disse.
O defensor ainda mencionou o desejo de viver novamente momentos marcantes com a camisa alvinegra, incluindo a possibilidade de atuar diante da torcida no estádio Nilton Santos.
— Espero um dia voltar, conquistar títulos, voltar a jogar no Nilton Santos lotado, sentir a energia da torcida novamente. Quem sabe no futuro mais próximo, tendo a oportunidade, voltaria sim para o Botafogo, um clube onde fui muito feliz — finalizou.
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