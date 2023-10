Nesta segunda-feira (16), a bola rolou para sete partidas válidas pela oitava rodada das Eliminatórias da Eurocopa 2024. O destaque do dia ficou para a goleada de Portugal sobre a Bósnia-Herzegovina e para a vitória no apagar das luzes da Holanda sobre a Grécia. Um triste episódio também marcou a rodada: o duelo entre Bélgica e Suécia foi suspenso no fim do primeiro tempo por conta de um atentado terrorista em Bruxelas. Confira no Lance! todos os resultados desta segunda.