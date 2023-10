Nesta segunda-feira (16), Deco, que é diretor esportivo do Barcelona, esteve no CT do Caju e na Ligga Arena. Mas, o clube catalão ainda precisa fazer movimentos para liberar espaço na folha salarial a fim de respeitar o FairPlay Financeiro de LaLiga. Por enquanto, a família de Vitor Roque já planeja uma viagem à Barcelona no próximo mês para encontrar uma moradia antes da apresentação do jogador em janeiro.