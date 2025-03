Companheiro de Neymar na época do Paris Saint-Germain e Seleção Brasileira, Thiago Silva revelou que o meia-atacante ficou magoado com a situação criada por Jorge Jesus no Al-Hilal. Contratado pelo clube árabe com rótulo de protagonista, o camisa 10 não correspondeu as expectativas, lidou com lesões e perdeu espaço sob o comando do 'Mister'.

Em entrevista ao podcast "Super Mundo GV", o capitão do Fluminense detalhou conversa que teve com o ex-companheiro às vésperas do seu retorno para o Brasil. De acordo com Thiago Silva, o meia não estava mais feliz em jogar futebol - e muito se devia ao técnico Jorge Jesus, que não contava com Neymar no Al-Hilal.

- Quando eu falei com ele, eu só falei o seguinte: "Você merece ser feliz, cara. Você merece sorrir novamente. E eu te vejo um pouco triste nesses últimos tempos". Obviamente pela lesão, não estar jogando e tal... o jogador sente. E teve toda essa questão do Al-Hilal com o Jesus. Eu disse que ele precisa ser feliz. Onde seu coração te fala que você vai ser feliz? Ele disse: "Irmão, eu tô pensando nisso. Preciso voltar com a minha alegria". E aí a gente conversou, até então não tinha falado pra ninguém (sobre o Santos), ele tinha me contado mais ou menos que tava fechado - iniciou.

- Ah, magoa, né, cara? (a atitude de Jorge Jesus). E depois que o cara vai embora diz que sente falta do cara? Enfim, não quero entrar nesse assunto porque é algo particular entre os dois. Mas o Neymar, pelo o que conheço dele, se comportou muito bem. Eu falava pra ele: "Acaba com o treino, deixa esse cara pra lá". Porque ai você vai matar ele... Se vira! (pra inscrever o Neymar). E aí foi pesado pra ele essa situação de não ser inscrito - completou.

Neymar durante sua passagem pelo Al-Hilal (Foto: Divulgação/Al-Hilal)

Neymar disputou apenas sete jogos pelo Al-Hilal, tendo marcado um gol e contribuído com três assistências. Sua ausência se deu, especialmente, pela lesão ligamentar que sofreu em outubro de 2023 em jogo do Brasil. Quando saudável, perdeu espaço com Jorge Jesus e, posteriormente, optou por retornar ao Santos.

📈 Neymar já superou números do Al-Hilal pelo Santos

São apenas seis partidas desde que retornou ao Santos, mas Neymar já superou seus números do Al-Hilal. O camisa 10 contribuiu com dois gols e três assistências até aqui. Vale frisar que ele também já entrou mais minutos em campo: 432 pelo Peixe contra 428 no Hilal.

Com Neymar em campo, o Santos retorna aos gramados no domingo (2), para sua primeira decisão de 2025. O Peixe recebe o RB Bragantino, às 18h45 (de Brasília), pelas quartas de final do Paulistão. A decisão é em jogo único.