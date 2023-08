SOB A BATUTA DO CRAQUE

Com a chegada de Lionel Messi, o patamar do Inter Miami se elevou. A equipe se tornou quase imparável e faz grande campanha no torneio. Na fase de grupos, vitória sobre o Cruz Azul por 2 a 1 e goleada por 4 a 0 em cima do Atlanta United. No mata-mata, um ataque imparável construiu um 3 a 1 sobre o Orlando City, batalha de oito gols contra o FC Dallas decidida nos pênaltis, e mais duas goleadas, sobre o Charlotte FC e o Philadelphia Union. Sem surpresas, o impacto do argentino é gigantesco: Messi já é o artilheiro da competição, com nove gols, e o terceiro maior artilheiro da história do clube fundado em 2020.