Aposentadoria próxima? Suárez dá pista sobre seu futuro e de Messi no futebol

Em entrevista ao jornal "El País", Luis Suárez deu indícios de quando Lionel Messi pretende pendurar as chuteiras, mesmo que o tema aposentadoria não seja abordado com frequência pelo craque argentino, que tem 37 anos e vínculo válido com o Inter Miami até o fim do ano.

Companheiro de Messi no time da MLS, o uruguaio foi questionado sobre uma suposta aposentadoria do campeão do mundo. Suárez revelou que ambos falam sobre o assunto, porém reforçou o desejo do argentino em disputar a próxima edição da Copa do Mundo, que acontecerá em 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México.

- Não, conversamos [sobre isso]. Brincadeira, muitas vezes, mas ele [Messi] também tem essa vontade de jogar a Copa do Mundo do ano que vem. Obviamente, depois de um tempo longe da seleção, essa vontade está diminuindo mais da minha parte do que da dele, mas ainda não conversamos sobre isso [aposentadoria].

No entanto, Suárez não confirmou que Messi estará presente em campo com a seleção da Argentina para o maior torneio da Fifa.

- Não, não, não, eu também não pergunto a ele… Eu sei como ele é e não pergunto nada a ele sobre isso. O tempo dirá.

Permanência de Messi no Inter Miami

Embora tenha contrato até o fim desta temporada, Messi está nos planos da diretoria do Inter Miami, que cogita uma extensão no vínculo. Em recente entrevista à "Rádio FDP", Jorge Mas, dono bilionário do Inter Miami, revelou o sonho em ver o argentino atuando no futuro novo estádio do clube.

- A minha antecipação é que veremos Lionel Messi como capitão da equipe nesse estádio (no novo estádio do Inter Miami). Temos contrato com ele até o final de 2025, é uma decisão que toca a ele, no meu nome e do clube estamos conversando com ele sobre o futuro.

- Disse a ele muitas vezes: de todos os que eu vi, competitivamente, é uma besta. Quer ganhar. É lindo ver o melhor de todos os tempos não perder isso. Acredito que ele tem muito que considerar. Estar bem de saúde, jogar e defender o título mundial com a Argentina. Ele está considerando isso. Algo que ele considera demais é a família. A Antonella (esposa) e os meninos estão vivendo uma etapa muito lindo. Nós, como clube, nos preocupamos com isso, que eles se sintam acolhidos pela nossa comunidade e estamos vendo isso”, disse Jorge Mas, que colocou um prazo para resolver o novo contrato com Messi.

- Acredito que tudo caminha para coisas muito boas para o clube, para o Messi. É uma decisão dele, antecipo que nos próximos 60, 90 dias temos que decidir isso.

Relação de Suárez e Messi

A relação de Luis Suárez e Lionel Messi vai além das quatro linhas. Ambos têm o costume de compartilhar momentos de lazer junto às respectivas famílias, incluindo férias, há alguns anos, desde que atuaram juntos no Barcelona. . O reencontro de Messi e Suárez no clube da MLS ajudou a fortalecer ainda mais os laços.