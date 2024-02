Pouco tempo após trocar o Girona pelos Culés, essa desconfiança realmente se confirmou. Aos 32 anos, o volante tem passagens por Chelsea (ING), Valencia (ESP) e Stuttgart (ALE). Além de outras pequenas equipes europeias. Oriol Romeu tem dificuldades para se firmar na equipe de Xavi Hernández, e, segundo o “Les Transferts”, o estilo de jogo do veterano não se encaixou com o estilo do técnico.