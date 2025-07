O Al-Hilal, agora comandado por Simone Inzaghi, passará por uma série de mudanças depois da queda sofrida diante do Fluminense, no Mundial de Clubes. Depois de levantar possibilidades sobre a saída de alguns atletas do elenco, a diretoria está perto de concretizar a chegada de Theo Hernández, lateral-esquerdo do Milan.

A contratação custaria cerca de 25 milhões de euros (quase R$ 160 milhões na cotação atual) aos cofres árabes, impulsionados pelos aportes do Fundo de Investimento Público (PIF) local. Segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, as conversas já haviam levado a um acordo verbal há cerca de duas semanas.

Theo também estava na mira do Atlético de Madrid, que chegou a aproximar-se do atleta, mas não conseguiu chegar a um acordo com o atleta e optou por mudar a rota: Matteo Ruggeri, da Atalanta, foi anunciado na última semana.

Diretoria do Al-Hilal acelerou por Theo Hernández após queda para o Fluminense no Mundial (Foto: Fadel Senna/AFP)

❌ Contratação do Al-Hilal acontece após derrota para o Fluminense

A chegada de Hernández ao futebol saudita deve acontecer para suprir a saída de Renan Lodi. O lateral-esquerdo não faz parte dos planos da diretoria, e deve ser negociado nas próximas semanas com algum outro clube. A dupla brasileira formada por Kaio César e Malcom, além do centroavante Aleksandar Mitrovic, são outros nomes na barca do Crescente para a janela de transferências atual.

A decisão aconteceu dias depois do fim da trajetória do Al-Hilal no Mundial de Clubes. O time chegou a eliminar o Manchester City na prorrogação das oitavas de final, mas diante do Fluminense, fez jogo ruim e sucumbiu ao time de Renato Gaúcho.

