Após quase um ano parado, De Gea pode fechar com gigante europeu

Escrito por Lance! • Publicada em 22/04/2024 - 16:53 • Manchester (ING)

Sem clube, David De Gea pode estar perto de um novo destino na próxima janela. O goleiro de 33 anos, que não atua desde junho do ano passado, atrai interesse de clubes no campeonato espanhol, incluindo o Barcelona.

O espanhol teve seu contrato com o Manchester United encerrado há quase um ano, mas ainda não concretizou ida para nenhum clube. Desde então, foi alvo de interesse de Real Madrid e Bétis, porém, sem sucesso nas tratativas. Segundo o jornal inglês The Sun, o Barcelona também surge como uma opção de destino para o goleiro.

Um dos grandes motivos para De Gea ainda estar sem clube é a pedida salarial. Os clubes consideram que o espanhol quer um salário muito alto para um jogado de 33 anos e que não atua há quase um ano. É esperado que De Gea diminua as expectativas neste sentido, já que, segundo a apuração britânica, o goleiro quer se manter na Espanha com a família.

No momento, os dois times que aparentam mais interesse na situação são Real Bétis e Barcelona. O primeiro, porquê o goleiro titular Rui Silva tem atraído interesse clubes italianos, e Claudio Bravo, seu substituto, está com 41 anos e planeja saída do clube. Já no caso do Barça, não há garantias de que o goleiro Inaki Pena continue no clube devido aos problemas financeiros dos catalães.

Pelo Manchester United, De Gea fez 545 jogos, foi vazado 590 vezes e anotou 190 clean sheets. O espanhol foi multicampeão com os Red Devils, tendo muita importância durante 12 temporadas na Inglaterra.

