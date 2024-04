Qual é o salário de Thiago Silva no Chelsea?

Com a decisão de não renovar o contrato com o Chelsea, Thiago Silva ficará livre no mercado a partir do dia 1º de julho deste ano. Um dos possíveis interessados no zagueiro é o Fluminense, clube que o revelou para o futebol no ínicio do século.



Caso decida voltar ao Brasil, uma coisa é certa: Thiago Silva terá que aceitar uma redução significativa no salário. Abaixo, o Lance! Biz apresenta os detalhes com dados do site Capology, especializado em finanças do esporte.



