Escrito por Lance! • Publicada em 22/04/2024 - 12:20 • Leverkusen (ALE)

No último domingo (21) no empate contra o Borussia Dortmund, o Bayer Leverkusen se recusou a perder novamente e impediu o fim da invencibilidade da equipe nessa temporada, na quinta passada (18), o time comandado pelo técnico Xabi Alonso já havia batido o recorde de maior sequência de jogos invictos da Europa no século XXI.

O empate do Leverkusen com o West Ham, nesta quinta-feira, na Liga Europa, marcou o 44º jogo sem perder. Além da classificação para a semifinal da competição europeia, a equipe alemã chegou ao recorde de invencibilidade no futebol europeu no século, superando a Juventus, que alcançou os 43 jogos sem perder na temporada 2011/12.

Agora 38 vitórias e sete empates em 45 partidas, o time da Renânia do Norte-Vestfália empatou o jogo contra o Dortmund nos acréscimos da partida pela 30ª rodada da Bundesliga, finalizado em 1 a 1, com gol marcado pelo lateral direito Josip Stanišić. Nos últimos 11 jogos, eles evitaram derrotas com gols no fim em cinco partidas.

Campeões na rodada anterior, o Leverkusen precisa manter a sequência nos 4 jogos a seguir pelo Campeonato Alemão e entrar para a história como o primeiro clube alemão a terminar a liga sem perder desde o Dresdner SC, na temporada 1942-43. O time de Xabi segue em busca de duas taças para fechar a temporada, a equipe está na final da Copa da Alemanha e garantiu a vaga para as semifinais da Liga Europa, contra a Roma.

