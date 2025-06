Modric comanda goleada da Croácia sobre a Tchéquia e é exaltado na Espanha

Aos 39 anos, Luka Modric comandou a goleada da Croácia sobre a Tchéquia por 5 a 1, nas Eliminatórias para a Copa do Mundo. O atleta do Real Madrid foi exaltado pela imprensa espanhola antes de se despedir do país para defender o Milan na próxima temporada.

Quando a Croácia empatava em 1 a 1 com a Tchéquia, Modric foi o responsável por marcar o gol que iniciou um atropelo da equipe mandante. E quando o placar já indicava uma goleada, o camisa 10 deu uma assistência magistral para Kramaric balançar as redes pela última vez e dar números finais ao duelo.

Um dos jornais mais tradicionais da Espanha, o "Marca" não poupou elogios a um dos maiores atletas da história do Real Madrid. O periódico tratou o croata como um dos melhores jogadores de sua posição dentro da atual geração de atletas.

- Ele continua dando ao futebol. Aos 39 anos, Modric prova, mais uma vez, que ainda tem muito pela frente. Um dos melhores meio-campistas de sua geração e um exemplo dentro e fora de campo. Modric é incansável e sua fonte de qualidade parece não ter data de validade. Modric é eterno.

Na mesma linha do "Marca", o "As" afirmou que Modric não envelhece apesar da vasta experiência no futebol. O diário de Madrid não poupou elogios ao camisa 10 da Croácia, principalmente por conta do lindo passe para o segundo gol de Kramaric, que deu números finais a vitória da equipe mandante.

- Modric se despediu do Real Madrid, mas o rei da pista ainda tem alguns bailes pela frente. O quinto gol que selou a vitória foi marcado por Kramaric, que fez seu segundo gol com uma assistência mágica do capitão, que já era eterno, mas quer se tornar imortal.

Com a vitória, a Croácia mantém 100% de aproveitamento nas Eliminatórias para a Copa do Mundo no Grupo L. Além disso, a equipe de Luka Modric impõe a primeira derrota da Tchéquia no torneio em busca de uma vaga no Mundial de 2026.