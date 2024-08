Após marcar, Jamier Vardy provoca o Tottenham em confronto na Premier League

Vardy provoca o Tottenham. (Foto: Reprodução/ESPN)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 19/08/2024 - 18:27 • Leicester (ING)

Leicester e Tottenham ficaram no empate por 1 a 1 pela estreia oficial dos clubes na Premier League 24-25. A partida teve Jamie Vardy, atacante dos Foxes, como grande responsável pelo resultado: foi dele o gol que empatou o jogo no segundo tempo. Porém, além do poder de decisão, o centroavante se destacou de forma curiosa, com uma provocação aos Spurs.

+ Endrick pode ser emprestado pelo Real Madrid no final do ano, afirma jornal

Minutos após o gol, enquanto deixava o gramado para ser substituído, o camisa nove se direcionou à torcida do Tottenham e apontou para o escudo da Premier League no próprio uniforme, sinalizando que ele tinha um título da competição, e os Spurs, nenhum.

O time do Tottenham, que tinha aberto o placar com gol do lateral Pedro Porro, saiu frustrado do King Power Stadium. Apesar do volume de jogo, retratado pelo alto número de finalizações (15), escanteios (13) e posse de bola (71%), o time de Ange Postecoglou estreou de forma amarga por conta de Vardy, que marcou de cabeça aos 11 minutos do segundo tempo.

Jamie Vardy, atacante do Leicester, cumprimenta o treinador do Tottenham Ange Postecoglou. (Photo by Darren Staples / AFP)

Vardy foi o grande nome do surpreendente título do Leicester na temporada 2015-16. Ao lado de Riyad Mahrez, atualmente no Al-Ahli, da Arábia Saudita, o jogador liderou a primeira campanha vitoriosa da história dos Foxes na competição. Na ocasião, o atacante foi líder geral em participações em gols, com 24 gols e seis assistências.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional