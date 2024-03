Após empate em clássico, Guardiola aponta favoritismo do Liverpool na Premier League

Guardiola aponta Liverpool como principal candidato ao título da Premier League (DARREN STAPLES / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 31/03/2024 - 16:14 • Manchester (ING)

O domingo de Páscoa foi marcado por decisões na Premier League. Na briga direta pelo título, Manchester City e Arsenal duelaram, mas não saíram do zero no placar e viram o rival Liverpool vencer e terminar a rodada da liderança.

O clássico entre as equipes de Guardiola e Arteta foi movimentado, apesar da falta de gols. Os atacantes e artilheiros Gabriel Jesus e Haaland foram os que mais deram trabalho aos goleiros, mas não conseguiram balançar a rede.

➡️ Haaland perde chance clara em clássico na Premier League, e web não perdoa: ‘Some em jogo grande’

Em entrevista à Sky Sports após o apito final, Guardiola falou sobre a atuação dos Gunners e elogiou a postura do time rival, que anulou os atuais campeões.

- Eles sempre pressionam alto, mas quando você quebra, eles caem em um bloco baixo. Quando você chega no terço final, o objetivo principal é não sofrer gol, e quanto mais jogadores entrarem lá, é mais difícil para o adversário. Acho que eles fizeram isso de forma brilhante - destacou.

Com o empate, Arsenal e City terminaram a rodada com 65 e 64 pontos, na segunda e terceira colocação, respectivamente. Já o Liverpool, que venceu o Brighton por 2 a 1, voltou à liderança, agora com 67. Guardiola, ainda em entrevista, apontou os Reds como favoritos ao título da Premier League.

- Eles estão na primeira posição. Estão no topo da liga, então é assim. Ainda faltam nove jogos, então veremos o que acontece - concluiu.

FUT INTERNACIONAL