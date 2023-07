>Renove o seu estoque de camisas do Inter com o cupom LANCEFUT 10% OFF



Após o triunfo da proposta que contava com sua predileção, o mandatário do Colorado destacou a importância do passo para trazer maior poderio de investimento ao clube. Chegando a frisar, inclusive, que tal decisão colabora para 'mudar o patamar financeiro do clube':



- A autorização do Conselho (Deliberativo) nos dá mais responsabilidade. Primeiro, de não desistir de uma liga única. O Inter precisa ser protagonista. Precisamos ter capacidade de negociação para buscar o melhor para o Inter. Sem pressa. Nos comprometemos, desde o início, com o pagamento das dívidas. Pagamos cerca de R$ 70 milhões de juros por ano. Precisamos sair disso. Vamos trabalhar para mudar o patamar financeiro do clube. Tem uma caminhada para fazer isso. Sabemos da grandeza do Inter e temos de fazer valer isso.



Dentro dos trâmites burocráticos previstos pelo Internacional, o próximo passo é a aprovação por parte do Conselho de Gestão, algo visto como bem mais simples do que a atribulada votação que chegou a ser adiada em março deste ano após intenso bate-boca entre diferentes grupos políticos.



Além do Inter, integram a Liga Forte Futebol Athletico-PR, Atlético-GO, América-MG, Avaí, Botafogo, Brusque, Ceará, Chapecoense, Coritiba, CRB, Criciúma, Cruzeiro, CSA, Cuiabá, Goiás, Figueirense, Fluminense, Fortaleza, Juventude, Londrina, Operário, Sport, Tombense, Vasco e Vila Nova.