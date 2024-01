Vidal estava livre no mercado desde que deixou o Athletico-PR, ao fim de 2023. Em apenas seis meses no Furacão, atuou em nove oportunidades, mas o destaque de sua passagem acabou se dando nas redes sociais. Logo depois de assinar com o clube paranaense, flertou com uma ida ao Boca Juniors e chegou a publicar fotos com as cores azul e amarela.