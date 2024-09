Apesar de golaço de Yamal, Barcelona joga mal e perde invencibilidade em LA LIGA

Jules Koundé, defensor do Barcelona, em confronto diante do Osasuna (Foto: Reprodução/Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/09/2024 - 17:59 • Pamplona (ESP)

O Barcelona, enfim, perdeu uma partida. Em jogo contra o Osasuna, válido pela oitava rodada de LA LIGA, a equipe de Hansi Flick foi derrotada por 4 a 2 em Pamplona. Apesar disso, o resultado não afeta a liderança blaugrana: a equipe não tem risco de perder o posto, mas pode ver o Real Madrid encostar na rodada.

O resultado coloca ponto final em uma escrita de quatro anos sem um triunfo do Osasuna no confronto direto. Foram nove partidas, com oito derrotas e um empate. Esta foi a segunda vez na história que o Barcelona sofreu quatro gols do Osasuna: a última vez tinha acontecido em 1983.

Osasuna 4x2 Barcelona: como foi o jogo?

Visando a partida contra o Young Boys, pela Champions League, na próxima semana, Hansi Flick poupou nomes como Raphinha e Lamine Yamal, apesar de ter mantido Lewandowski na equipe titular. O tom do revés foi ditado pelo mau início do Barcelona na partida: com menos de 30 minutos de jogo, o time já perdia por 2 a 0, com gols de Budimir e Bryan Zaragoza.

Budimir, atacante do Osasuna, comemorou dois gols contra o Barcelona (Foto: Reproução/Instagram)

No segundo tempo, a entrada dos dois astros preservados não evitou a derrota, apesar do gol marcado por Pau Victor. Budimir aproveitou um pênalti e ampliou o placar no Reyno de Navarra e acabou com qualquer chance de reação dos visitantes. Na reta final do jogo, Bretones ampliou o resultado com uma bela finalização de fora.

E por falar em golaço. Lamine Yamal não precisou jogar a partida inteira para brilhar: nos minutos finais, o espanhol acertou um chutaço de fora da área dar números finais ao jogo.

O tropeço impediu o Barcelona de chegar aos 24 pontos no topo da classificação. Agora, os torcedores precisam secar o Real Madrid no clássico contra o Atlético, neste domingo (29): em caso de vitória merengue, a distância entre líder e vice-líder cai para apenas um ponto.

O que vem pela frente?

O Barcelona terá três dias de descanso até o próximo compromisso, contra o Young Boys, da Suíça, pela segunda rodada da Champions League. Na competição continental, é necessário reencontrar o caminho das vitórias após a estreia com derrota para o Mônaco.

✅ FICHA TÉCNICA

OSASUNA x BARCELONA

8ª RODADA - LA LIGA

🗓️ Data e horário: 28/09/2024, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Reyno de Navarra, em Pamplona (ESP)

🥅 Gols: Budimir (18'/1°T; 27'/2ºT), e Bryan Zaragoza (28'/1°T) (OSA) e Pau Victor (8'/1ºT) (BAR)

🟨 Cartões amarelos: Lumbreras e Bryan Zaragoza (OSA); Domínguez e Pedri (BAR)

⚽ ESCALAÇÕES

OSASUNA (Técnico: Vicente Moreno)

Herrera; Areso (Vidal), Catena, Boyomo e Cruz (Herrando); Oroz, Torró e Lumbreras, García (Pena), Bryan Zaragoza (Bretones) e Budimir (García)

BARCELONA (Técnico: Hansi Flick)

Pna, Koundé, Cubarsí, Domínguez (Fort) e Martín (Balde); Torre, García e Pedri; Torre (Raphinha), Victor (Yamal) e Lewandowski (Casadó)

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Guillermo Cuadra Fernández (ESP)