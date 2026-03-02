IA crava resultado de Barcelona-EQU x Botafogo pela Libertadores

Barcelona-EQU e Botafogo vão se enfrentar, na noite desta terça-feira (3), no jogo de ida da terceira fase da Libertadores da América. Uma inteligência artificial apontou qual será o resultado da partida disputada em Guayaquil.

De acordo com a previsão do ChatGPT, Barcelona e Botafogo vão empatar por 1 a 1 no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo. Com o resultado, o Glorioso precisaria vencer o time equatoriano no estádio Nilton Santos para avançar até a fase de grupos da Libertadores.

Segundo a IA, com gol de Matheus Martins, o Botafogo abrirá o placar contra o Barcelona jogando fora de casa no primeiro tempo. Na segunda etapa, no entanto, o argentino Benedetto vai empatar e dar números finais ao duelo.

Barcelona e Botafogo se enfrentaram pela Libertadores em 2017 (Foto: AFP)

Botafogo terá desfalque importante contra o Barcelona-EQU pela Libertadores

O Botafogo divulgou a lista de jogadores relacionados para o duelo com o Barcelona de Guayaquil, nesta terça-feira (3), no Equador, pela ida da terceira fase preliminar da Libertadores. O Glorioso terá um desfalque importante no ataque.

Artur, titular no empate sem gols com o Boavista pela Taça Rio, no fim de semana, ficou fora da lista. Quem segue fora e com futuro indefinido em meio à má fase é o goleiro Neto.

O técnico Martín Anselmi leva para Guayaquil 24 jogadores. Ficam fora nomes que não foram inscritos na competição para as primeiras fases, como os volantes Edenilson e Cristian Medina.

Para ir à terceira fase da Libertadores, o Botafogo eliminou o Nacional Potosí, da Bolívia, revertendo placar em casa após perder por 1 a 0 na altitude de 4 mil metros. O Barcelona, por sua vez, perdeu em casa, mas ganhou fora do Argentinos Juniors e passou nos pênaltis.

