Com o 3 a 0 no placar, surgiu o nome do jogo: Cole Palmer. O atacante de 21 anos, que chegou ao décimo primeiro gol pelo Chelsea, marcou dois e acabou com toda e qualquer chance de classificação do Boro. O primeiro de Palmer, ainda no primeiro tempo, foi ao aproveitar a falha na saída de bola da equipe adversária. Já o segundo, aos 34 da segunda etapa, foi de primeira, aproveitando o cruzamento de Connor Gallagher pela ponta esquerda.