A última rodada da fase de grupos da Copa da Ásia foi um verdadeiro caldeirão de emoções. A primeira grande história do dia aconteceu no Grupo B: a Síria enfrentou a Índia dependendo de uma vitória para ter chances de se classificar para o mata-mata da competição. O empate persistia até os 31 minutos do segundo tempo e eliminava a seleção, até que Omar Kharbin tirou a igualdade do placar e classificou o país para as oitavas.