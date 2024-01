Marcados para o final do mês de janeiro, os amistosos de intertemporada do Al-Nassr na China estão oficialmente cancelados. Cristiano Ronaldo, capitão e astro do time, esclareceu o motivo em entrevista à imprensa local. Lesionado, o craque teve um problema muscular detectado e está em tratamento, sem condições de jogo para os compromissos anteriormente marcados contra Shangai Shenua, no dia 24, e Zhejiang, no próximo dia 28. Oficialmente, o Al-Nassr se limitou a dizer que as razões foram "além do controle do clube."