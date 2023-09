O zagueiro André Ramalho está de volta à fase de grupos da Champions League. Será a quarta vez que o brasileiro, um dos principais jogadores do PSV Eindhoven, disputará o maior torneio de clubes do mundo, sendo a primeira pelo clube holandês. A confirmação veio na quarta-feira (30), com a goleada de 5 a 1 sobre o Rangers, da Escócia, em jogo que contou com a participação do defensor. Na ida, as duas equipes haviam ficado no empate de 2 a 2.