Em 2022, Luvannor, de 33 anos, teve passagem de destaque pelo Cruzeiro. Ele chegou à Toca da Raposa, onde atuou em 31 partidas com a camisa celeste, marcou seis gols, deu duas assistências. O atleta foi uma das peças fundamentais no acesso do Cruzeiro a Série A do Campeonato Brasileiro. No primeiro semestre deste ano, o atacante conquistou a Copa do Nordeste com a camisa do Ceará.