Protagonista do Real Madrid nesta reta final de temporada, Carlo Ancelotti voltou a dar declaração que gerou repercussão na mídia espanhola. Questionado sobre a forma com que trata seus jogadores, o italiano rebateu a imprensa, afirmando que, em momento algum, adotará postura firme e ríspida em sua forma de trabalhar.

Ancelotti é visto como um verdadeiro pai para alguns atletas, apresentando uma figura descontraída e de proximidade com cada um deles. Fato é que, para muitos da imprensa espanhola, é necessário que ele aja com mais rigidez para que o time alcance resultados melhores dentro de campo.

— Todas as vezes que há problemas me dizem que eu não peso a mão (com o elenco). Tento gerir a minha relação com as pessoas com o que sou. Me irritei muitas vezes nesta temporada, mas tento sempre manter as relações ao mesmo nível: ter respeito e ser respeitado. Eu na vida sou uma pessoa de mão leve, porque ninguém teve relações comigo com mão pesada. Eu não uso o chicote. Se quiserem chicote, contratem outro treinador — disse.

A fala de Ancelotti aconteceu na coletiva de imprensa que antecede o duelo frente ao Getafe, nesta quarta-feira (23), pela 34ª rodada do Campeonato Espanhol. Segundo colocado, o Real Madrid entra em campo pressionado, uma vez que o Barcelona venceu e abriu sete pontos de vantagem no topo de La Liga.

Além da briga pelo título do Campeonato Espanhol, Real Madrid e Barcelona se enfrentam no próximo sábado (26), pela final da Copa do Rei. Ainda na coletiva, Ancelotti discordou do fato de que seu time entra como grande zebra para a decisão.

Carlo Ancelotti durante coletiva de imprensa (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)

— É assim, eles parecem estar melhores do que nós, mas uma final é uma final e é imprevisível. Colocar o Real Madrid como vítima numa final é exagerado. Muito pode acontecer em uma final — comentou.

Mbappé vai jogar a final da Copa do Rei?

Lidando com problemas físicos, Mbappé foi desfalque no último jogo do Real Madrid contra o Athletic Bilbao. O francês também ficará de fora do jogo de logo mais, contra o Getafe, mas, ao que indicou Ancelotti, é esperado para a decisão de domingo contra o Barcelona. O mesmo serve para Camavinga.

— Para amanhã eles não estão prontos, mas poderão estar para o jogo de sábado. (...) Ele (Mbappé) está magoado pela lesão e espera estar disponível para sábado — analisou.