Ancelotti surpreende e poupa Vini Jr. em Rayo Vallecano x Real Madrid

O Real Madrid terá mudanças importantes para enfrentar o Rayo Vallecano, pela 17ª rodada do Campeonato Espanhol. Carlo Ancelotti, treinador da equipe, promoveu mudanças importantes no setor de ataque, e com isso, deixou Vini Jr., astro da equipe e da Seleção Brasileira, fora dos titulares. Kylian Mbappé, lesionado desde o último confronto merengue, contra a Atalanta, pela Champions, não está nem entre os reservas.

Com isso, o treinador italiano promove a titularidade de duas peças importantes: os meias Brahím Díaz e Arda Güler, que geralmente contribuem saindo do banco de reservas, ganham chances no onze inicial. Sem Mbappé, que lida com uma leve lesão muscular, Ancelotti preferiu não dar oportunidade para Endrick, que segue no banco de reservas e pode entrar no decorrer da partida. Já Rodrygo, recuperado de lesão, retorna ao time titular.

Escalação do Real Madrid

O jogo no Estádio de Vallecas, em Madri, é muito importante nesta metade de temporada merengue. Se somar três pontos, o Real Madrid alcança a liderança provisória da competição, com um jogo a menos em relação ao Barcelona. Além disso, este é o último jogo da equipe antes de viajar para Doha e disputar a decisão da Copa Intercontinental, contra o vencedor do duelo entre Pachuca, do México, e Al Ahly, do Egito.

O Real Madrid é o atual segundo colocado de LA LIGA, com 36 pontos, dois a menos que o Barcelona, líder do torneio.

Vini Jr. comemora gol em Atalanta x Real Madrid (Foto: Marco Bertorello/AFP)

