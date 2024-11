Celta de Vigo x Barcelona: onde assistir, horário e prováveis escalações

Celta de Vigo e Barcelona se se enfrentam neste sábado (23), às 17h (horário de Brasília), no Balaídos, em Vigo, na Espanha. A partida é válida pela 14° rodada da La Liga e será transmitida pelo Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir no Disney+

<strong>Celta de Vigo</strong> e <strong>Barcelona </strong>se se enfrentam neste sábado (23), às 17h (horário de Brasília) (Foto: MIGUEL RIOPA / AFP)

Este será o 133º encontro entre as equipes e o Barcelona tem ampla vantagem no retrospecto. São 73 vitórias do Barça contra 28 do Celta de Vigo, além de 31 empates. Na La Liga, a equipe da casa ocupa a 11° posição, com 17 pontos. Os visitantes, por sua vez, é o líder da tabela com 33 pontos e apenas duas derrotas.

✅ FICHA TÉCNICA

CELTA DE VIGO x BARCELONA

14ª RODADA- LA LIGA

📆 Data e horário: sábado, 23 de novembro de 2024, às 14h30 (de Brasília)

📍 Local: Balaídos, em Vigo, em Barcelona

📺 Onde assistir: Disney+(streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CELTA DE VIGO: Guaita; J Rodríguez, Starfelt, Alonso; Mingueza, Sotelo, Beltrán, Manquillo; Bamba, Iglesias, Aspas.

BARCELONA: Pena; Kounde, Cubarsi, Martinez, Balde; Casado, De Jong; Olmo, Pedri, Raphinha; Lewandowski.

