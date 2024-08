Ancelotti faz reclamação envolvendo Vini Jr. e Jude Bellingham

(Foto: Charly TRIBALLEAU / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/08/2024 - 11:27 • Rio de Janeiro

Técnico do Real Madrid, Ancelotti revelou episódio envolvendo dois astros e protagonistas do clube espanhol: Jude Bellingham e Vini Jr. O comandante da equipe disse aos jornalistas em entrevista coletiva que "se irritou" com o inglês, em tom de brincadeira, por ter uma ligação ignorada. Mas conseguiu contato com a ajuda do atacante brasileiro.

- Estou em contato, mas ontem me irritei com Bellingham, porque não me atendeu. Disse a Vinicius que ligasse, e ele atendeu na hora. Me passou o telefone e pude falar com ele - brincou o treinador.

Ancelotti afirmou que deve utilizar os mesmos jogadores que atuaram na final da Champions League passada, contra o Borussia Dortmund, para enfrentar a Atalanta na abertura da temporada 2024/25. As equipes se enfrentam, no dia 14 de agosto, pela Supercopa da UEFA.

- Com o elenco que temos, todos podem competir. Se o calendário exige, temos um elenco suficiente para todas as competições - afirmou Carlo Ancelotti.

O Real Madrid encerrará na terça-feira (6) sua pré-temporada pelos Estados Unidos, em amistoso contra o Chelsea, e depois retornará à Europa. Os Merengues iniciaram as partidas preparatórias com duas derrotas, sendo a primeira para o Milan e a segunda no El Clásico contra o Barcelona.

De férias após a disputa da Copa América e da Eurocopa por suas seleções, Vini Jr e Bellingham não participaram do primeiro amistoso e ambos devem conquistar a titularidade no último jogo da turnê.