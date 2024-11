Ancelotti debocha de oportunidade de assumir Seleção: ‘Me faz rir’

Ancelotti teve uma reação curiosa ao ser questionado sobre a possibilidade de assumir a Seleção Brasileira. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (8), na véspera do jogo entre Real Madrid e Osasuna, pela 13ª rodada de La Liga, o italiano riu em deboche à pergunta do repórter.

O técnico dos Merengues disse que não se arrepende de ter recusado o convite da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), apesar da má fase da sua equipe na temporada.

- Me faz rir. Obrigado por me dar a oportunidade de rir. Não é o momento para rir, porque é um momento delicado e precisamos seguir adiante. Então rir hoje não é o momento adequado. É o momento de pensar e, sobretudo, atuar. Não me arrependo de nada - debochou Ancelotti.

- Tento aproveitar e sigo aproveitando todos os dias que passo aqui em Valdebebas. O farei até o último dia. Agradecer todo tempo que passo aqui e que passarei aqui, porque é assim. É um momento difícil, mas estou feliz de passar aqui neste clube, que é o melhor do mundo, e também para superar os momentos complicados. Que sempre aconteceram e sempre acontecerão, por pior que seja - completou.

Má fase do Real Madrid na temporada

Nem o torcedor mais pessimista do Real Madrid imaginaria que o clube estaria em crise a esta altura da temporada, especialmente após as contratações de Mbappé e Endrick na última janela de transferências. A chegada de ambos fez com que muitos se lembrassem das eras dos "Galácticos", quando o clube contratava os melhores e mais estrelados jogadores do mundo.

Ainda é cedo para falar em fracasso, mas inegavelmente a terceira versão dos "Galácticos" tem enfrentado dificuldades, com futebol e resultados abaixo do esperado, principalmente na Champions League.